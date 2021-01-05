ÖZET Adana Demir-Menemenspor maç sonucu: 3-0

Şampiyonluk hedefleyen Adana Demirspor son maçta yaşadığı kaybı evinde gölge gösterisi ile telafi etti. Son günlerde yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen İzmir ekibi Menemenspor’a karşı başından sonuna üstün bir futbol sergileyen Güney temsilcisi kritik maçı 3-0 gibi net bir skorla bitirdi. Sezonun ilk yarısını futbol olarak taraftarını mutlu eden bir görüntüyle kapatan Şimşekler puanını 31’e çıkardı. 8. dakikada Gökhan İnler’in asistinde Tayyip’in attığı gol ile perdeyi açan Cüneyt Dumlupınar’ın takımı 30’da Hasan ile farkı 2’ye taşıdı. Müthiş bir 45 dakika geçiren Demirspor soyunma odasına giderken Emircan’ın düzgün vuruşu ile skoru 3-0’a getirdi.

Menemen darmadağın

Müsabakanın 2. yarısında da ev sahibi rakibine göz açtırmadı. Son düdüğe kadar kontrollü bir futbol sergileyen Adana ekibi zorlanmadan maçı kazandı. Bu sonucun ardından 16 puanda kalan Sarı-Lacivertli takım küme düşme potasının tehlikesini ciddi şekilde hissetmeye başladı. Geçen hafta içinde İstanbul deplasmanından hüsranla dönen Lacivert-Mavililer içinse bu galibiyet zirveyle arasındaki farkın açılmasına engel oldu.



