(ÖZET) 24Erzincanspor - Hekimoğlu Trabzon maç sonucu: 2-0

Misli.com Beyaz Grup'ta topladığı 71 puanla lider Manisa FK'nın ardından sezonu 2. tamamlayan Hekimoğlu Trabzon ile son hafta 5. sıraya yükselen 24Erzincanspor, play-off çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda oynanan ve Murat Erdoğan'ın yönettiği karşılaşmada gülen taraf ev sahibi oldu.

53'te Batuhan Salman ile öne geçen 24Erzincanspor, 70'te Sabrican Vural'ın golüyle sonuca gitti ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Güçlü rakibi karşısında büyük bir avantaj yakalayan Kırmızı Siyahlı ekip, yarı final yolunda dev bir adım attı. Batuhan Karadeniz, Burhan Eşer, Yasin Palaz ve Mehmet Sak gibi tecrübeli isimlere sahip olan Trabzon ekibi, 16 Mayıs'ta oynanacak rövanşta zoru başarmaya çalışacak.

Play-off çeyrek final eşleşmelerinde rövanş maçları 16 Mayıs Pazar günü, yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Misli.com 2. Lig’de play-off çeyrek finalinde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-0

Ankara Demirspor-Kocaelispor: 1-1

Kırmızı Grup

Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor: 0-2

Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor: 1-2