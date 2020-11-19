ÖZET 24Erzincan-Manisa FK maç sonucu: 2-3
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 24Erzincanspor, lider Manisa FK’yı ağırladı. Nefes kesen maçı 3-2’lik skorla kazanan Ege ekibi, 31 puana ulaşarak rakiplerine fark attı, geçen sezon kaçırdığı şampiyonluğu bu sene bırakmayacağını bir kez daha ispatladı.
2. Lig Beyaz Grup’ta 24Erzincanspor, ligin 11. haftasında sahasında Manisa FK sporu konuk etti. Müstakil Atletizm Pisti Sahasında oynanan karşılaşmayı Burak Olcar yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısında Manisa FK, 21. dakikada Zahit’in ortasında Serdar Deliktaş’ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. 36. dakikada Burak’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını gole çeviren Nizamettin Çalışkan durumu 2-0’a getirdi. 24Erzincanspor 45+3’te Mustafa Ethem Erboğa ile kornerden gelen topta bulduğu golle soyunma odasına 2-1’lik konuk ekibin üstünlüğüyle gidildi.
Erzincan yıkıldı!
Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklar devam ederken 81. dakikada Ümit Kurt elle oynadı, 24Erzincanspor penaltıdan Mustafa Ethem Erboğa’yla beraberliği getiren golü buldu: 2-2. Karşılaşmanın 86. dakikasında soldan Sertaç’ın ortasında Serdar Deliktaş kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederek Manisa FK’yı zafere taşıdı. Maç Manisa FK’nın 3-2’lik galibiyetiyle sona erdi. Manisa FK, Erzincan deplasmanında aldığı 3 puanla ligdeki liderliğini sürdürerek puanını 31’e çıkardı. 24Erzincanspor ise 20 puanda kalarak 21 puana ulaşan Hekimoğluspor’un ardından üçüncülüğe geriledi.