Özer'in sert faulünün ardından Morais'e 7 dikiş
Gaziantep FK ile Denizlispor arasında oynanan 30.hafta maçında konuk ekipten Özer Özdemir'in sert müdahelesi sonucu kulağında yararlanan Gaziantep FK oyuncusu Junior Morais'e 7 dikiş atıldığı duyuruldu
Gaziantep FK ile Denizlispor arasında oynanan 30.hafta maçında konuk ekipten Özer Özdemir'in sert müdahelesi sonucu kulağında yararlanan Gaziantep FK oyuncusu Junior Morais'e 7 dikiş atıldığı duyuruldu
Gaziantep Futbol Kulübü, "Denizlispor karşısında rakibinin sert müdahalesiyle sakatlanan futbolcumuz Junior Morais’in sağ kulağında kesik meydana gelmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından oyuncumuzun kulağına 7 dikiş atılmıştır. Morais’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri kullanıldı
Pozisyonun ardından Özer kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı
(Görüntüler, beIN Sports'tan alınmıştır)