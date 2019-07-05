Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - Yeni Malatyaspor'un yeni transferi 21 yaşındaki sağ bek Özer Özdemir, "Milli takım hayalim var. U18'e kadar oynamıştım. İnşallah A Milli Takım'da da oynarım." dedi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor'un Fransa'nın Le Havre takımından transfer ettiği sağ bek Özer Özdemir de takımının kampına katılarak ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özer Özdemir, "Çok memnun oldum buraya geldiğim için. Kariyerime yardımcı olacak bir kulübe geldim. Buraya geldiğim için çok mutluyum, inşallah olmaya devam ederim. Antrenmanlarda ve kampta elimizden geleni yapıp sonuçlarını almak istiyoruz. Şu anda tek düşüncemiz bu" dedi.

Yeni Malatyaspor'un UEFA Kupası'na da katılmasının kendisi için büyük bir tecrübe olacağını aktaran Özdemir, "Herkesin bildiği gibi Avrupa Ligi çok büyük bir lig. Kariyerli takımların gittiği bir lig. Malatyaspor için elimizden geleni yapacağız ve gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" diye konuştu.

Özer Özdemir milli takım hayali olup olmadığı ile ilgili soruya da, "Milli takım hayalim var. U18'e kadar oynamıştım. İnşallah A Milli Takım'da da oynarım" diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Özer Özdemir'in açıklamaları

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