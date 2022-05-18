Özel sporcularımız, Özel Olimpiyatlar Malta Davetli Oyunları'nda madalyaya doymadı.

Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) çatısı altında faaliyet gösteren 14 sporcumuz, Malta'da 5 gün süren oyunlarda bowling, atletizm ve masa tenisi olmak üzere toplamda 17 madalya kazanıp, zirve yaptı.

Şampiyonasının son gününde masa tenisi mücadelesine çıkan zihinsel engelli sporcularımızdan tek kadınlarda Emine Cüce, Ümran Akın gümüş, tek erkeklerde Hasan Kaçmaz gümüş, Sami Üçtaş bronz, Emine Cüce ve Ümran Akın'dan oluşan çift kadınlar takımı ise gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada sporculardan moral desteğini esirgemeyen TÖSSED Başkanı Dilek Sabancı, "Beklediğimizden de büyük başarılara imza attık. Bize güvenen ve çocuklarını spor yolu ile toplumsal hayata kazandırmamıza büyük destek veren ailelerin de bir anlamda yüzünü güldürdük. Biz dernek olarak buradayız. Aldıkları başarılı sonuçlarla umutlarımızı yeşerten sporcularımızı da gönülden kutluyorum" diye konuştu.



