Özel sporculardan özel dereceler

75 bayan, 44 erkek olmak üzere 119 zihinsel engelli, down sendromlu ve otizmli özel sporcuların ayrı kategorilerde mücadele ettiği şampiyona 100, 200, 400, 800 ve 1500 metre koşu, uzun atlama, yüksek atlama, cirit, disk ve gülle atma branşlarında yapıldı.

Barajı geçerek Milli takıma seçilebilmek yapılan şampiyonada yarışan sporculardan Nisa Nur Öztürk 200 metre Downlu Bayanlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Tuğçe Naz Arık 400 metre Otizmli Bayanlar kategorisinde üçüncü olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, özel sporcuları ve antrenörleri Mahmut Özdemir’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.