VIRTUS Dünya Şampiyonası’nda takım halinde birincilik elde ederek tarihi bir başarıya imza atan Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz ve Fatma Damla Altın, Paralimpik Oyunlara kısa bir süre kala AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Oyunlar için çok çalıştığını, çalışmalarının karşılığını almak istediğini belirten 22 yaşındaki Esra Bayrak, "Dünya gençler ve Avrupa şampiyonuyum. Fransa’da 60 metrede dördüncü şampiyonluğumu elde ettim. Haziran ayındaki Dünya şampiyonasında ikinci ve üçüncü oldum. Mutlu ve gururluyum. Tokyo’ya da gideceğim. Tokyo’ya gitmek, olimpiyatlara katılmak hayalimdi, bu hayalim gerçek oldu. En büyük hayalim ise Tokyo’dan madalya ile dönmek. 8 yıldır hazırlanıyorum. Tokyo’da bana inananlar için elimden gelenin en iyisi yapacağım. Tokyo’da yarışacak tüm arkadaşlarımın da madalya almasını diliyorum. Geçen sene salgın nedeniyle ertelendiği için Tokyo’ya gitmeyi uzun zamandır bekliyorum. Geç de olsa gidebileceğim için çok mutluyum, umarım hazırlıklarımın karşılığını alabilirim. Geçen seneyi değil artık bu seneyi ve bundan sonrasını düşünüyorum. Madalya şansım bence çok yüksek. Rakiplerim benden yaşça büyük, 35 yaş üstündeler, bir çok defa olimpiyatlara katılmışlar ama onları geçeceğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul’da yaşayan, Paralimpik Oyunlara kalan süreyi Ankara’da hazırlık yaparak geçiren Mihriban Korkmaz, ikinci kez olimpiyatlara katılacağını ama bu sefer madalya kazanma hedefinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Gülle atmada dünya ikincisi oldum. Kadınlar takımı olarak da birinci olarak ülkemize bir kupa getirdik. 25 yaşındayım, yaklaşık 9 yıldır sporcuyum. Özel sporcular ailesine katıldığımdan beri hayatım çok değişti, sosyalleştim, özgüvenim arttı, başardıkça da hep daha çok mutlu oldum. Aynı zamanda bir kız çocuğu annesiyim, o yüzden mi bilmiyorum, sporculuğumda da yaşça küçüklere ablalık, annelik yapmayı, destek olmayı seviyorum.Annelikle sporculuk kariyerini yürütmek, kızımdan ayrı kalmak kolay olmadı ama ailemin desteğiyle bu durumların üstesinden geldik. Ailemin desteği olmasaydı, kızımı gönül rahatlığıyla bırakıp antrenman yapamaz bu başarıyı da elde edemezdim. Olimpiyatlara yoğun şekilde hazırlanıyoruz, halter ve atış yapıyorum. 2016 Olimpiyatlarında sadece katılımcı olarak yarıştım, ortamı görmüş oldum. Bu katılacağım ikinci olimpiyatımda, madalya için savaşacak bir ’Mihriban’ olacak. Hem kendimin hem de arkadaşlarımın madalyayı kazanmasını çok istiyorum. Kendime inandığım kadar arkadaşlarıma da inanıyorum. İnşallah madalya gelecek. Umarım 2024 Paralimpik Oyunları’na da 3 kişiyle değil çok daha fazla sporcu ile katılacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, ve Federasyon Başkanımız Birol Aydın’a ve antrenörlerimize çok teşekkür ederim."

"Tokyo’ya gitmeyi iple çekiyorum" diyen Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda ikinci dünya şampiyonluğunu elde eden Fatma Damla Altın ise "Mutlu ve umutluyum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Polonya’da takım halinde dünya şampiyonu olduk, 400 metre engellide ve heptatlon branşında birinci oldum, iki kez İstiklal Marşı’nı dinlettiğim için gurur duyuyorum.Çok güzel bir duygu, kelimelerle ifade etmek oldukça zor. Şimdi de aynı duyguları Tokyo’da yaşamak, İstiklal Marşı’mızı dinletmek için, madalya kazanmayı çok istiyorum. Bunun için de idmanlarımıza aksatmadan devam ediyoruz.Benim için olimpiyatlara katılmak çok büyük bir hedef ve en çok istediğim hayalimdi. 3 sene önce bu spora başladım, 3 senede olimpiyatlara katılacak seviyeye gelmek, dünya şampiyonu olmak bile inanılmaz güzel bir duygu. Bu başarımı, azmime, yanımda olan antrenörlerimin bana inanmasına ve anneme borçluyum. Spor kariyerimden önceki ben ile şimdiki ben arasında olumlu anlamda çok büyük fark var. O yüzden benim durumumda olan herkese bu sporu tavsiye ediyorum. Bunun için de idmanlarımıza aksatmadan devam ediyoruz. " diye konuştu.

Özel Sporcular Atletizm Teknik Kurulu Başkanı ve Mihriban Korkmaz’ın antrenörü Sevda Kalkan, Tokyo’da yarışacak özel sporcuların hepsine çok güvendiğini, güzel başarılar elde edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sporcumuz Mihriban Korkmaz, Polonya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nın gülle atma kategorisinde ikinci oldu. Kendi kotasını elde edebilen bir sporcu.Gururlu ve onurluyuz. Paralimpik Oyunları’na az bir süre kaldı. Bu süreyi en verimli şekilde geçirerek, çalışmalarımızı hızlandırdık. Eryaman Olimpiyat Merkezi’nde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.Mihriban ile beraber, bir fizyoterapist ve psikoloğumuz eşliğinde, düzenli olarak her sabah ve akşam, çift antrenmanlarımıza devam ediyoruz.Olimpiyata gidene kadar aynı şekilde, 2 Ağustos’a kadar tamamen çalışmalarımıza en iyi şekilde yoğunlaşmayı planladık.Şuanda her şey istediğimiz ve programladığımız gibi devam ediyor. Olimpiyatlara sadece katılımcı olmaktan ziyade madalya elde etmeyi hedefliyoruz. Sporcum Mihriban şuan dünyada 6. sırada, onu ilk 4 içine yerleştirebilirsek, bu bizler için çok büyük bir gelişme, kendisinin kariyeri için de olumlu bir başarı olacaktır."

Atletizm Milli Takımı Antrenörü Aytunç Göz ise, Paralimpik Oyunlara çok uzun yıllardır sistemli bir şekilde hazırlanıldığını anlatarak, "Sporcularımız, büyük bir başarı elde etti. Bu başarı, branş tarihimizde bir ilkti. Salgın döneminde de hiç ara vermeden çalıştığımız için sporcularımız şampiyonaya güzel hazırlandı.Sporcularımız kamp programlarını, çalışmalarını devam ettirdi. Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz’dan sonra Fatma Damla Altın’ın da oyunlara kota aldı. 6 yıldır yoğun bir çalışma ile bu başarı geldi. Olimpiyatlarda ise hedefimiz büyük. Esra Bayrak, gençler kategorisinde, uzun atlama dünya rekorunun sahibi. Dünyada 44. sıradan, 4. sıraya yerleşti. Çok hızlı bir yükseliş yakaladı. Fatma Damla Altın da 14. sıradan 6. sıraya yerleşti. Dolayısıyla, madalya elde etme şansımız, bu durumlar göz önüne alındığında oldukça fazla. Rakiplerimizle aramızda çok ufak makaslarımız var. Biz rakiplerimizin hazırlıklarını da düşünerek çalışıyoruz. Madalyayı almak için elimizden geleni yapacağız. İnanıyorum ki Esra kendi gibi, umut olacağı bir çocuk adına bu madalyayı alacak. Paralimpik Oyunlara kısa bir süre kaldı. Günde çift ve teknik antrenman ağırlıklı günü geçiriyoruz ama böyle önemli bir organizasyona hazırlanıyorsanız bunun alt yapısı yıllar öncesine dayanıyor.Sporcularımızın performans ve güçlerini koruyarak, mental hazırlığa da önem vererek, sıkı bir şekilde Tokyo’ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

ANKARA (AA) - SİNEM ER