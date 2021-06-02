Milli kafilede Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Efkan Korkmaz, Milli Takım Antrenörleri Bülent Baran, Derya Tuncal ve milli sporcu Ebru Acer yer aldı.

Yapılacak olan turnuva hakkında açıklama yapan Federasyon Asbaşkanı Efkan Korkmaz, “Milli Takımlarımız olarak son yıllarda almış olduğumuz başarılar bizleri fazlası ile mutlu etmekte, geçmiş turnuvalarda olduğu gibi bugünde Slovenya’da İstiklal Marşımızı okutarak bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz” dedi.