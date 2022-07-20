Özel Sporcular, Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonu!

Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda bugün yapılan Para Masa Tenisi müsabakalarında ülkemizi temsil eden Milli sporcular Ebru Acer, Lara Samsunlu ve Sümeyra Türk’ten oluşan Para Masa Tenisi Milli Takımı, final müsabakasında Fransayı 3-0 yenerek tarihinde bir ilki başardı.

B Grubu'nda mücadele eden Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, grup müsabakalarında İtalya’yı 3-0 ve Fransa’yı 3-1 yenerek grubunu lider olarak tamamlayarak yarı finale yükseldi. Milliler Yarı Finalde A Grubunun ikincisi Portekiz ile karşılaşıp 3-0 yenerek finale yükseldi.

Finalde ise Grubunda 3-1 yendiği Fransa ile karşılaşan Türkiye Kadın Milli Takımı tarihinde bir ilki başararak Avrupa Yaz Oyunları Şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı.

Erkekler Takım müsabakasında ise Utku Caberoğlu, Bronz Madalya kazanarak Erkekler kategorisinde ilk madalyayı kazanmış oldu.

Bu sonuçlar ile Türkiye oyunlarda, 1 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 12 madalya kazanmış oldu.

FEDERASYON BAŞKANI BİROL AYDIN: ÖZEL SPORCULARIMIZ TARİH YAZIYOR

Avrupa Oyunları'nı Polonya’da takip eden TOSSFED Başkanı Birol Aydın, "Özel Sporcularımız Avrupa’da tarih yazıyor. Federasyonumuz, Down, Otizm ve mental çocuklara 15 branşta spor faaliyeti yaptırarak, onların sporla hayata tutunmalarını sağlıyor. 81 ilde 730 Spor Kulübünde yüzbinlerce özel çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda Para Yüzme branşında kazandığımız 4 gümüş ve 6 bronz madalyanın yanına şimdi Para Masa Tenisi Milli Takımımız altın madalya eklemiş oldu. Mutluyuz, gururluyuz, İstiklal Marşımızı okutup, Ay Yıldızlı Al Bayrağımızı en üstte göklere çektiren Özel Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Para Masa Tenisi Milli Takımımız ile hedefimiz olan 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na emin adımlarla ilerliyoruz. Teknik kurullarımız ile hazırlamış olduğumuz planlar doğrultusunda azim ve istek ile daha çok çalışıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz. Türkiye’nin Parlayan Yıldızı olan Özel Sporcularımız ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar. Şunu belirtmek isterim ki bu başarıların ve alınan madalyaların arkasında çok çalışma, özel sporcular ailemizin duaları, maddi ve manevi desteği olan sponsorlarımız var" şeklinde konuştu.

Polonya’da devam eden Avrupa Yaz Oyunları 23 Temmuz Cumartesi günü yapılacak müsabakalar ve Kapanış Töreni ile sona erecek.

DHA