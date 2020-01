Özel Sporcular Milli Takımı’nın 2020 Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları hazırlık kampları devam ediyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Trisome Oyunları 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde Antalya’da yapılacak.

İlk defa Türkiye’de yapılacak 2020 Trisome Oyunları için Down Atletizm Milli Takımı’nın kampları, 30 kişi ile Nevşehir’de, down masa tenisi 10 kişi ile Çorum’da, down futsal 15 kişi ile TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde, down judo 10 kişi ile Kocaeli’de, down basketbol 16, down cimnastik 20 ve down tenis 10 sporcu ile Ankara’da devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, şunları kaydetti:

"23 Ocak’ta başlayan down milli takım hazırlık kamplarımız günde çift antrenman ile devam ediyor, 31 Ocak’ta sona erecek olan hazırlık kampları ile hedefimiz Antalya’da organize edeceğimiz 2020 Trisome Oyunları’nda ülkemize başarı ile temsil etmek ve madalyaları toplayıp, İstiklal Marşı’mızı okutmaktır. Bizlere desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederiz."

AA