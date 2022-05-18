Malta'da 28 ülkeden 450'yi aşkın sporcunun, "Bana kazanma şansı ver. Kazanamasam bile çabamda cesur olmama yardım et" sloganı ile katıldığı Özel Olimpiyatlar Malta Davetli Oyunları'nda 14 Türk sporcu mücadele etti.

100 metrenin çeşitli kategorilerinde rakipleri ile yarışan atletlerden Merve Özlü ve Ayşe Başaran gümüş, Mehtap Balcı, Kuzey Nam ve Emre Cimrin ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Durarak Uzun Atlamanın çeşitli kategorilerinde ise Ayşe Başaran ve Emre Cimrin altın, Merve Özlü, Kuzey Nam ve M.Veysel Selçuk da gümüş madalya sevinci yaşadı.

Başkanlığını Dilek Sabancı'nın yürüttüğü Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) sporcuları, bu akşam kapanış töreni ile sona erecek olan oyunlarda müsabakalarını masa tenisi ile tamamlayacak.

DHA