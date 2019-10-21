Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, Samsun’da yapıldı. TFF’den yapılan açıklamaya göre Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde düzenlenen şampiyona toplamda 27 futbol kulübünün katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyon, çekişmeli müsabakalara sahne olurken 270 özel sporcu şampiyonada mücadele etti.

Şampiyona sonucunda sıralamaya giren 4 takım, 2020 yılı Özel Sporcular Futbol Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

Özel Sporcular Futbol Şampiyonası sıralaması şekilde oluştu:

1. Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü

2. İzmir Efe Zihinsel Bedensel ve İşitme Engelliler Spor Kulübü

3. Ordu Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü

4. Kütahya Çinikent İlkokulu ve İş Okulu Spor Kulübü