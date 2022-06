Özel Sporcular dünya şampiyonu oldu!

Türkiye Özel Sporcular Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı. Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu (U-DS) tarafından Çekya'nın Nymburk kentinde yapılan SU-DS Özel Sporcular Down Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 30 madalya kazanan Türkiye takım halinde Dünya Şampiyonu oldu. 10 Altın, 10 Gümüş ve 10 Bronz olmak üzere 30 madalya kazanarak madalya rekoru kırarken, Emirhan Akçakoca 100 Metre koşuda 14:35’lik derecesi ile Dünya Rekoru’nun yeni sahibi oldu. Emirhan Akçakoca şampiyonada 5 Altın, 2 Gümüş, 2 Bronz'la toplam 9 madalya kazanarak bir Dünya Şampiyonası'nda en çok madalya alan Türk sporcu olmayı başardı.

'İmkan verilince...'

Dilara Çevik 5.75'le Gülle Atmada Dünya Rekoru'nun sahibi olurken, toplamda 3 Altın, 5 Gümüş'le takımımıza 8 madalya kazandırdı. Dilara yarıştığı 8 dalda da madalya almayı başardı. Ali Topaloğlu 5, Münevvere Yılmaz 4, Ramazan Ünlü ve Kardelen Demir de 2'şer madalyayla Milliler’in dünya Şampiyonluğu’na katkıda bulundular. Özel sporcuların tarih yazdığını, Türkiye'nin kendilerini alkışladığını belirten Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Şampiyonada kazandığımız madalyalar gösteriyor ki tüm özel sporcularımız kendilerine imkan verilince, neleri başarabildiklerini tüm dünyaya gösterdiler" dedi.