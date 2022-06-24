Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı, Dünya şampiyonu oldu

Özel Sporcular Down Atletizm Dünya Şampiyonası, 20-24 Haziran tarihleri arasında Çekya'nın Nymburk şehrinde gerçekleştirildi. Down Sendrom Atletizm Milli Takımı; 10 altın, 10 gümüş ve 10 bronz madalya kazanarak dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi. Turnuvayı İtalya ikinci, Polonya ise üçüncü sırada tamamladı.

MİLLİ ATLET EMRAH AKÇAKOCA'DAN REKOR

Milli atlet Emrah Akçakoca şampiyonada topladığı 9 madalya ile bir Dünya Şampiyonası'nda en fazla madalya kazanan Türk sporcu oldu.

5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alan Akçakoca, ayrıca 100 metrede dünya rekoru kırdı.

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU BAŞKANI BİROL AYDIN: ÖZEL SPORCULARIMIZ TARİH YAZIYOR, BÜTÜN DÜNYA BİZLERİ ALKIŞLIYOR

Türk sporcuların şampiyonada iki rekor kırdığını ifade eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcularımız tarih yazıyor, bütün dünya bizleri alkışlıyor. Şampiyonada iki dünya rekorunun yeni sahibi Türk sporcular oldu. Dünya rekorunu kırarak bizlere büyük gurur ve sevinç yaşatan Emirhan Akçakoca ve Dilara Çevik'i tebrik ediyorum. Şampiyonada kazandığımız madalyalar gösteriyor ki tüm özel sporcularımıza imkan verilince neleri başarabildiklerini tüm dünyaya gösterdiler" şeklinde konuştu..

Başkan Aydın ayrıca desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya'nın Nymburk şehrinde organize edilen SU-DS Özel Sporcular Down Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 30 madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çekya'nın Nymburk şehrinde düzenlenen SU-DS Özel Sporcular Down Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 30 madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Türk Milli Takımı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Milli sporcularımız Emirhan Akçakoca, Dilara Çevik, Ali Topaloğlu, Münevvere Yılmaz, Ramazan Ünlü ve Kardelen Demir kardeşlerimin göstermiş olduğu başarılardan dolayı kutluyor, Ay-Yıldızlı şanlı bayrağımızın gururla dalgalanmasına vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum."

DHA