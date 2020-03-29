Özel Sporcular Başkanı corona virüs nedeniyle vefat etti

Corona virüse yakalanan Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley, hayatını kaybetti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyon Başkanı Birol Aydın, yayınladığı başsağlığı mesajında şunları söyledi: “Smedley, yaklaşık iki hafta önce koronavirüse yakalanmıştı. İngiltere’de yaşayan Smedley dün yaşam savaşının kaybetti. 2020 Trisome Oyunları’nın ülkemizde düzenlenmesi için çok çaba harcadı, iyi bir Türk dostuydu. Hayatını özel sporculara adamış sevgili dostum Geoff’in hayallerinin gerçekleşmesi için yılmadan çalışacağız.”