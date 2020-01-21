Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı’nın yarısı Samsun’dan

Polonya’nın Torun kentinde 23-28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na katılacak Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı’nın 10 kişilik kadrosunda yer alan Eda Yıldırım, Esra Bayrak, Edanur Akın, Fatma Damla Altın ve Alper Kılınç, Samsun’daki hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul’da 23 Ocak Perşembe günü başlayacak kampa katılacak ve çalışmalarını İlkadım Atletizm Sahası’nda gerçekleştiren sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu moral ziyaretinde bulundu.

Özel Sporcular Atletizm Milli Takım Antrenörü Aytunç Göz’den bilgi alan Kasapoğlu, milli takımdaki sporcuların yarısını Samsunluların oluşturmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Milli sporcuların başarılı olmasının diğer branşlardaki sporcuları tetiklediğine işaret eden Kasapoğlu, "Sporcularımız dünya şampiyonasından da başarı hikayesi çıkartacaktır. Umarım alacakları güzel sonuçlarla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na vize alacaklar. Tokyo’dan da madalya ile Türkiye’ye döneceklerini ümit ediyoruz. Biz de tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." diye konuştu.

Antrenör Göz ise Dünya Şampiyonası’nın paralimpik oyunlara kota verdiğini vurgulayarak, "2020 Paralimpik Oyunları için ilk kota mücadelesini Polonya’da vereceğiz. Sporcularımız barajı geçmeye çalışacak. Milli sporcularımız arasında barajı aşan bir sporcumuz mevcut. İnşallah birkaç sporcumuzun daha olimpiyatlara katılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

AA