Özel sporcu Fatma Damla Altın, dünya şampiyonu oldu

Şampiyonada bugün piste çıkan Sevim Demircan 400 metrede dünya 3’üncüsü olurken, Edanur Akın ise üç adım atlamada dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. 400 metre erkeklerde Alper Kılınç 5’inci, 1500 metre kadınlarda Muhsine Gezer 5’inci, 1500 metre erkeklerde Oğuz Türker 6’ncı ve Emrah Öztürk ise 8’inci oldu.

BAŞKAN BİROL AYDIN: ÖZEL SPORCULARIMIZ TARİH YAZIYOR

Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nı yakından takip eden Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın yaptığı açıklamada, "Özel sporcumuz Fatma Damla Altın, soyadı gibi altın madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur ve sevinç yaşatmıştır. Fatma Damla Altın, Özel Sporcular Pentatlon dalında ülkemize ilk altın madalyayı kazandırmış oldu. Kendisi ile gurur duyuyoruz. Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak, göreve geldiğimiz 2012 yılından bu yana paralimpik branşlar için yaptığımız yatırımların meyvesini aldığımız için şükrediyoruz. Antrenörlerimize inandık, sporcularımıza inandık ve sonunda madalyaları toplamaya başladık. Avrupa ve dünyanın en genç atletizm takımına sahibiz, gelecek özel sporcularımızın olacak, bize bu destekleri sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

FATMA DAMLA ALTIN: ALTIN MADALYAMI ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUM

Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan özel sporcu Fatma Damla Altın, "Şampiyonaya çok iyi hazırlandık, federasyon başkanımız Birol Aydın bize tüm imkanları sağladı. Antrenörüm Aytunç Göz ise 7/24 yanımızda oldu ve bizi en mükemmel şekilde hazırladı. Çok mutluyum altın madalyamı ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden mücadele eden kahraman mehmetçiklerimize ve şehitlerimize armağan ediyorum” dedi.

Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, 27 Şubat Perşembe günü sona erecek ve milliler 28 Şubat Cuma günü yurda dönecek.

DHA