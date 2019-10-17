Röportaj / Çağrı Davran

Avrupa’nın en önemli spor basını kuruluşlarını bir araya getiren ve Türkiye’den sadece FANATİK’in üyesi olduğu ESM tarafından her sezonun en golcü oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı’nın sahibi, yine Barcelona’dan Lionel Messi oldu. Geçen sezon attığı 36 golle toplam 6. kez (rekor), üst üste üçünü kez bu ödülün sahibi olan Messi, Barcelona kentinde düzenlenen organizasyonda gazetemizin sorularını yanıtladı. İşte Messi’nin, İspanya’da yıllarca rakip olduğu Galatasaray’ın yeni yıldızı Radamel Falcao, Türk Milli Takımı ve diğer konularla ilgili sorularımıza verdiği cevaplar...

'Türk Milli Takımı coşkulu oynuyor'

Türk Milli Takımı hakkında neler söylersin?

Türkiye, geçmiş turnuvalara katıldığında önemli başarılar elde etti. Onları çok fazla takip edemesem de, coşkulu bir oyun oynadıklarını biliyorum. Eğer Euro 2020 finallerine giderlerse, orada önemli işler yapabilirler.

FIFA tarafından 2019’da yılın en iyi oyuncusu seçildin. Çocukların bu ödül için sana ne söylediler?

Elbette çok mutlu oldular. Gala biraz uzun sürdü ve çok yorulmuşlardı. Her zaman benimle gurur duyduklarını ifade ettiler. Ödül kazandığım zaman benimle birlikte sahneye çıktıkları için de ayrı bir mutlu oluyorlar. Çünkü böyle anlar her futbolcu için unutulmaz.

'Falcao büyüleyici forvet'

Galatasaray’ın, Radamel Falcao’yu transfer etmesi hakkında ne düşünüyorsun?

Falcao ile uzun yıllar İspanya’da rakip olduk. Atletico Madrid’den beri onu çok iyi tanıyorum. Kesinlikle harika bir forvet ve kariyerinde şu ana kadar sayısız gol attı. Nerede olursa olsun gol atmasını çok iyi biliyor. Özellikle ceza sahası içerisinde tam bir bitirici. Durdurulması çok zor bir oyuncu. Her iki ayağını da kullanabilmesi süper bir özellik. Benim için büyüleyici bir forvet. Galatasaray’da da kalitesini göstereceğinden eminim.

Geçmişine baktığında şu an neler düşünüyorsun?

Profesyonel hayatta çok fazla durup, geçmişi düşünme şansınız yok. Genellikle günlük yaşıyorsunuz ve neler başardığınızdan çok, neler başarabileceğinize odaklanıyorsunuz. Futbolda ne yazık ki sevinmek için fazla zamanınız olmuyor. Çünkü her 3 gün sonra karşınızda yeni bir meydan okuma ve yeni hedefler oluyor. Elbette bir gün futbolu bıraktığımda, başardıklarımı hatırlamaya çalışacağım ve bununla gurur duyacağım.

‘Çocuklarım futbola tutkulu’

Özellikle çocukların Mateo ve Thiago, diğer futbolcular için ne düşünüyor?

Hemen hemen tüm futbolcuları tanıyorlar. Futbola ayrı bir sevgileri var. Birçok takımın maçını televizyondan izliyorlar. Futbol kartları var ve oradan hepsinin isimlerini de biliyorlar. Biraz utangaçlar ama futbol söz konusu olduğunda gerçekten buna karşı ayrı bir tutkuları var.

‘3 çocuk varken boş zaman olmuyor’

Çocukların hakkında neler söylersin?

Mateo, kesinlikle özel bir çocuk. Her zaman yeni şeyler yapmaya çalışıyor. Açıkçası üç çocuğum da benim için çok özel. Hepsinin kendine has bir kişiliği var. Üçü de farklı karakterlere sahip. Eğer Mateo hakkında çok konuşursam, bu kez diğer ikisi üzerime gelebilir! Thiago 7 yaşına geldi ve çok olgun bir çocuk. Ciro, Mateo gibi, belki de biraz da kötü (Gülerek). Zamanla göreceğiz.

Evde boş zamanlarında neler yapmaktan hoşlanıyorsun?

Evdeyken üç çocuğunuz olduğunda çok fazla boş zamanınız olmuyor. Açıkçası hep birlikte zamanın tadınıçıkarmaya çalışıyoruz. Çocuklarla birlikte televizyonizliyoruz ya da birlikte oyun oynuyoruz. Genelde zamanımızın çoğu evde geçiyor ve bundan da son derece mutlu oluyoruz.

‘Önemli olan nasıl hissettiğiniz’

Bu yıl, bazı maçları sakatlık sebebiyle kaçırdın. Vücudun, daha fazla dinlenmem için sana bir sinyal veriyor mu?

Burada en önemli olan, kendinizi nasıl hissettiğiniz. Eğer kendinizi 25 yaşında hissederseniz, aynı şeyleri yapmaya devam edersiniz. Ancak vücudunuz ve koşulları da hesaba katarak daha dikkatli olmanız şart. Ben de kendimi aynı seviyede tutmak adına hem maçlar hem de idmanlar için farklı çalışma metotları uyguluyorum.

Liverpool’un stoperi Virgil van Dijk’la rekabet etmek zor mu?

Van Dijk, zamanlaması ve hamle gücüyle gerçekten çok iyi bir savunmacı. Hem çok hızlı hem de çok güçlü. Sadece ona bir stoper olarak bakmıyorum elbette. Hem defansta hem de savunmada takıma yön veren bir oyuncu.

‘Kupalar, ödülleri getiriyor’

Altın Ayakkabı’yı kazanmak senin için bir alışkanlık mı?

Rüyam, kulüp seviyesinde kazanabileceğim kadar kupa kazanmak. Şampiyonlar Ligi’ni tekrar kazanmak istiyorum. Zaten büyük kupaları kazanmak, bireysel ödüllerin de önünü açıyor.

‘Eve gidince önce sağ ayakkabımı çıkarırım’

Sürekli yaptığın bazı alışkanlıkların nelerdir?

Birçok alışkanlığım var. Yatmadan önce mutlaka yemek masasını, bir sonraki sabah için hazırlarım. Ayrıca kahvaltıda herkesin yeri bellidir. Herkes, aynı yere oturur. Eve gittiğim zaman önce sağ ayağımdaki ayakkabıyı çıkarırım. Başka bir tane daha var ama onu kendime saklamak istiyorum.

‘Barcelona’yı seviyorum’

Ronaldo sana, Barcelona dışında da bir yerde kariyerini devam ettirmen gerektiğini söylemişti. Onu dinleyecek misin?

Herkesin hedefleri ve tecrübe etmek istediği şeyler olabilir. Ancak benim asla, dünyanın en iyi kulübünden ayrılmak gibi bir ihtiyacım olmadı. Barcelona’yı seviyorum.