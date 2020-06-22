Özel konuklar Türk Telekom Stadı’nda tribünde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada Türk Telekom Stadı tribünlere Sarı-Kırmızılı taraftarların baskılı fotoğrafları konuldu. Doğu tribününün alt bölümüne konulan fotoğraflar arasında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen, bir süre önce helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD’li efsane basketbolcu Kobe Bryant ile sağlık çalışanlarının fotoğrafları dikkati çekti. Tribünün üst bölümüne de “Sağlık çalışanlarımıza minnettarız” pankartı asıldı. Sakatlığı bulunan oyuncular; Muslera, Luyindama ve Andone’nin kartonlarına ek olarak Fatih Terim’in torunlarının da fotoğrafları tribünde yer aldı.

Başkan Cengiz’e moral pankartı

Galatasaraylı taraftarların, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle üst üste iki ameliyat geçiren kulüp başkanı Mustafa Cengiz’e moral vermek amacıyla hazırladığı pankart tribüne asıldı. Pankartın üzerinde Mustafa Cengiz’in daha önce bir basın toplantısında kullandığı Fetih Suresi’nin ilk ayeti olan “İnna fetahna leke fethan mübina (Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik)” ifadesi ile “Dualarımız seninle başkanım” yazısı yer aldı.