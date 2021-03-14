Özel Kadın Milliler Avrupa Şampiyonu

Uzun atlama ve 60m'de altın madalya kazanan Esra Bayrak 'En İyi Kadın Atlet' seçildi. Madalya kazanan diğer sporcular şöyle; Altın: Edanur Akın (3000m Yürüyüş), Fatma Damla Altın (Pentatlon). 4x200 ve 4x400 Kadın Bayrak takımları. Gümüş: Muhsine Gezer (200m, 400m, 800m), Fatma Damla Altın (60m Eng., Yüksek Atl.), Bronz: Fatma Damla Altın (Uzun Atl.), Oğuz Türker (3000m).