Özel Kadın Milliler Avrupa Şampiyonu
Fransa’da düzenlenen Özel Sporcular Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi. Türkiye, şampiyonayı; 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalyayla tamamlarken Kadın Milli Takımımız ise 32 Puan toplayarak Avrupa Şampiyonu oldu.
Uzun atlama ve 60m'de altın madalya kazanan Esra Bayrak 'En İyi Kadın Atlet' seçildi. Madalya kazanan diğer sporcular şöyle; Altın: Edanur Akın (3000m Yürüyüş), Fatma Damla Altın (Pentatlon). 4x200 ve 4x400 Kadın Bayrak takımları. Gümüş: Muhsine Gezer (200m, 400m, 800m), Fatma Damla Altın (60m Eng., Yüksek Atl.), Bronz: Fatma Damla Altın (Uzun Atl.), Oğuz Türker (3000m).