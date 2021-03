Özel çocuklar mutluluk saçtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde yamaç paraşütü ve uçurtma etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören down sendromlu çocuklar, aileleri ile birlikte Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi Gelincik Tepesi yamaç paraşütü iniş alanında ağırlandı. Yamaç paraşütü ile göklere mutluluk saçan özel çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın söylediği şarkılarla da doyasıya eğlendi. Yamaç paraşütü ile devam eden etkinlikte çocuklar, mutluluk ve heyecan duygularını bir arada yaşarken, göklerde süzülerek dakikalarca uçmanın tadını çıkardı. Etkinlik, down sendromlu çocukların üzerinde +1 yazan balonları göğe bırakmasıyla son buldu.

'Her şeyi yapabiliyorlar'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila da düzenlenen özel etkinlikle ilgili konuştu. Atila, şunları söyledi: "Bugün özel çocuklarımızla birlikte bu güzel bahar havasında bir şeyler yapmak istedik. Bu özel çocuklarımızla birlikte her şeyi yapabileceğimizi, her engeli aşabileceğimizi görmek istedik. Onlar yamaç paraşütü yaptılar, uçurtma uçurdular. Onlarla birlikte ben de çok heyecanlandım. Gördüm ki çok güzel, her şeyi yapabiliyorlar. Her alanda varlar, bu alanda da her şeyi yapabileceklerini çok güzel göstermiş oldular."