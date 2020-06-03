DENİZ ÇOBAN: Öncelikle nasılsınız? Sağlık durumunuz iyi mi?

SERKAN OK: Çok şükür, hepimiz gayet iyiyiz. Sağlığımız iyi, moralimizi de yüksek tutmaya çalışıyoruz.

Okurlarımız için kendinizi daha detaylı tanıtabilir misiniz?

17 Ekim 1978, İstanbul doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi, Nişantaşı Işık Lisesi'nde tamamladım. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü'nü bitirdim, sonrasında yine aynı bölümde Yüksek Lisans Eğitimi’me devam ettim. Hakemliğe, 1998 yılında başladım. 2002'de Süper Lig Yardımcı Hakemliği'ne yükseldim. 2004 yılında ise FIFA Yardımcı Hakemi oldum. Tekstil ile uğraşmaktayım. Rahmetli babamın kurucusu olduğu, 50 yılı aşkın süredir hizmet veren bir firmanın yönetimine devam ediyorum. Bunun yanında iki sene önce kurduğum elyaf hazırlama ve iplik imalatı yapan şirketimde de üretime devam ediyorum.

'Kimseyi mağdur etmemeliyim'

'Evde Kal' çağrısına kulak verenlerden misiniz?

Elbette... Evde kalmaya özen gösteriyorum. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya dikkat ediyorum.

Evde ne tür önlemler aldınız?

Ev ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Maskesiz çıkmıyorum. Virüs ülkemizde görülmeye başladığından itibaren işyerlerimi kapattım ve çalışanlarımı evde kalmaları konusunda uyardım. Kendilerini mağdur etmemek için de elimden geleni yapıyorum.

Evde kaldığınız sürede TV'de daha önce izlemediğiniz halde şimdi izlediğiniz programlar var mı?

Normalde hiç televizyon izlemiyorum. Ama bu dönemde okuldan bir üst dönemim olan Ali Sunal'ın sunduğu, sınıf arkadaşım Doğa Rutkay'ın rol aldığı 'Güldür Güldür Programı'nı takip etmeye başladım.

Okuyucularımız için kitap tavsiyesi istesek...

Da Vinci Şifresi... (Dan Brown)

Bu olağanüstü günlerde evde bir gününüz nasıl geçiyor?

Evde günüm sakin geçiyor. Genelde müzik dinliyorum, internetten ilgimi çeken konular hakkında bilgiler bulup okuyorum. Arkadaşlarımla görüntülü toplantılar yapıyorum. Telefonda zeka ve strateji oyunları oynuyorum.

'Oğlum, arkadaşlarım, spor'

Ev işleriyle aranız nasıl? Mutfakta becerikli misiniz?

Ev işleriyle hiç aram yok. Mutfakla alâkam yok! Ama yemek yemeyi severim! Genelde ızgara kırmızı et ve patates kızartması tercihimdir.

Olağan günlerden en çok neyi özlediniz?

En çok 10 yaşındaki oğlum Doruk ile spor yapmayı özlüyorum. Salgın bittiğinde yapacaklarınız listesinin ilk üçüne ne yazdınız?

*Oğlumla dışarıda bir sürü aktivite yapmak...

*Arkadaşlarımla yemek yiyerek sohbet etmek...

*Spor yapmak...

'Kayak, futbol ve basketbol'

Hakemlik dışında bir hobiniz var mı?

Spor yapmayı severim. Kayak yapmak, futbol ve basketbol oynamak benim vazgeçilmezlerim.

En unutamadığınız maç hangisi?

Unutamadığım o kadar maç ve güzel anı var ki, hangisini anlatayım! Şampiyonlar Ligi'nde görev aldığım ilk maç olan Bayern Münih-Valencia maçı ve ilk derbi maçım elbette ilk sıralarda yer alır.

Tuttuğunuz bir istatistik var mı?

Süper Lig'de 325 maçta yardımcı hakem olarak görev yaptım. 43 tane derbide görev aldım. Yurt dışında da yaklaşık 150 maçta görev yapmışımdır.

'İdmanlara çoktan başladık...'

Kendinizi fiziksel olarak hazır tutmak için neler yapıyorsunuz?

Beslenmeme dikkat ediyorum. Düzenli antremanlara da iki hafta öncesi itibarıyla tekrar başladım zaten...

Çok yakından biliyorum, yemek yemeyi çok seviyorsunuz! Bu süreçte kilo aldınız mı?

Kilo almadım, hatta iki kilo verdim. Evde kaldığım sürece abur cubur tarzı yiyeceklerden uzak durdum.

Son mesajlarınız nelerdir?

Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ülke olarak bu zor süreci iyi bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Sağlığın hayatımızdaki en önemli şey olduğunu tekrar gördük. Umarım en kısa sürede bu süreci atlatır ve normal hayatımıza döneriz. Tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim.

Dizi önerileriniz...

Takip ettiğim bir dizi yok, ama bütün arkadaşlarım 'La Casa de Papel'i tavsiye ediyor.

Ya film?

Esaretin Bedeli...

Aşağıdaki boşlukları doldurmanızı istesem?

Şu stresli günlerde istediğim bir şeyi yapmak için 1 saatim olsaydı ........

“Oğlumla basketbol oynardım.”

Bu süreçte edindiğim en önemli tecrübe; ........

“Hayatın ve sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu ve buna şükretmemiz gerektiği...”

Geçmişte yapma fırsatı bulamadığım için yapamamıştım ama şimdi vaktim bol ve .........

“İnternetten kişisel gelişimle ilgili yazılar okuyorum...”

Lige verilen bu arada ......... bana çok iyi geldi.

“Dinlenmek...”

Virüs tehdidi bittiğinde yapacağım ilk şey .........

“Oğlumla spor salonuna gidip saatlerce futbol, basketbol ve masa tenisi oynamak olacak.”

Virüs tehdidi bittiğinde, daha önce yaptığım gibi bir daha asla ......... demeyeceğim.

“Zamanın ve sosyal hayatın kıymetini bilerek boşa harcamayacağım...”



