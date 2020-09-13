(ÖZET) Antalyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 2-0

Antalyaspor ile Gençlerbirliği Süper Lig'de sezonun ilk maçında karşılaştılar. Ev sahibi Antalya rakibini 2-0 ile geçerek haftayı 3 puanla kapatmasını bildi.

Antalyaspor'un gollerini 41. dakikada Bünyamin Balcı ve 77. dakikada Hakan Özmert kaydetti.

Antalyaspor gelecek hafta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Konyaspor'u konuk edecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Jahovic’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert’in sert şutu kalecide kaldı.

24. dakikada Halil İbrahim Pehlivan’ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında karambolde kalan topu önünde bulan Soner Dikmen’in şutunu kaleci kurtardı.

41. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasına giren Fredy, meşin yuvarlağı kale önünde uygun pozisyondaki Bünyamin Balcı'ya bıraktı. Bünyamin'in dokunduğu top kalecinin solundan ağlara girdi. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Nazım Sangare’nin pasında ceza salanı sol çaprazında topla buluşan Fredy’nin sert şutunu kaleci çıkardı.

77. dakikada Amilton’un uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Hakan Özmert, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Metin xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin xx, Eren Albayrak xx, Kudriashov xx, Veysel Sarı xx, Nazım Sangare xx, Hakan Özmert xxx, Fredy xxx, Bünyamin Balcı xxx (Nuri Şahin dk. 65 x), Amilton xx, Doğukan Sinik xx (Orgill dk. 78 x), Jahovic xx (Podolski dk. 87 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Sidney Sam, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gençlerbirliğ: Nordfeldt x, Halil İbrahim Pehlivan x (İlker Karakaş dk. 82 ?), Diego x, Toure x, Johansson x, Soner Dikmen x (Murat Yıldırım dk. 82 ?), Berat Ayberk Özdemir x, Sio x,Candeias x, Stancu x, Ayite x (Sefa Yılmaz dk. 65 x)

Teknik Direktör: Mert Nobre

Yedekler: Ertaç Özbir, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Dominik Furman, Mustafa Çeçenoğlu, Sami Gökhan Altıparmak

Goller: Bünyamin Balcı (dk. 41), Hakan Özmert (dk. 77) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Amilton (Antalyaspor), Diego (Gençlerbirliği)