Özdeş: Oyundan memnun kaldım

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Maçın biraz daha fazla 0-0 gitmesi gerekiyor ki, biz geniş alan takımıyız. Kötü sonuçlar aldık ama ben oynanan oyundan memnunum. Böyle devam edersek kazanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Galatasaraylı oyuncuları da kutluyorum” dedi.

14 Eylül 2019, Cumartesi 06:01
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Özdeş: Oyundan memnun kaldım

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Maçın biraz daha fazla 0-0 gitmesi gerekiyor ki, biz geniş alan takımıyız. Kötü sonuçlar aldık ama ben oynanan oyundan memnunum. Böyle devam edersek kazanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Galatasaraylı oyuncuları da kutluyorum” dedi.

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