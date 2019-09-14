Özdeş: Oyundan memnun kaldım
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Maçın biraz daha fazla 0-0 gitmesi gerekiyor ki, biz geniş alan takımıyız. Kötü sonuçlar aldık ama ben oynanan oyundan memnunum. Böyle devam edersek kazanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Galatasaraylı oyuncuları da kutluyorum” dedi.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Maçın biraz daha fazla 0-0 gitmesi gerekiyor ki, biz geniş alan takımıyız. Kötü sonuçlar aldık ama ben oynanan oyundan memnunum. Böyle devam edersek kazanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Galatasaraylı oyuncuları da kutluyorum” dedi.