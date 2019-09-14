Özdeş: Oyundan memnun kaldım

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Maçın biraz daha fazla 0-0 gitmesi gerekiyor ki, biz geniş alan takımıyız. Kötü sonuçlar aldık ama ben oynanan oyundan memnunum. Böyle devam edersek kazanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Galatasaraylı oyuncuları da kutluyorum” dedi.