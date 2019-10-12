Özdemir: Zirve maçı olacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Güzel bir galibiyet elde ettik. Bizim maçımız kadar İzlanda-Fransa da önemliydi. Bugünler bizim için çok önemli günler. Eğer bir nebze olsun, Türk milletini biraz sevindirdiysek ne mutlu bize. Daha 3 maçımız var. Fransa ile pazartesi liderlik maçına çıkacağız. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi, stadı dolduran taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Maçları İstanbul’a getirdiğimiz için mutluyuz. Şu ana kadar verilen destek çok güzeldi.