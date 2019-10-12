Özdemir: Zirve maçı olacak
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Güzel bir galibiyet elde ettik. Bizim maçımız kadar İzlanda-Fransa da önemliydi. Bugünler bizim için çok önemli günler. Eğer bir nebze olsun, Türk milletini biraz sevindirdiysek ne mutlu bize. Daha 3 maçımız var. Fransa ile pazartesi liderlik maçına çıkacağız. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi, stadı dolduran taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Maçları İstanbul’a getirdiğimiz için mutluyuz. Şu ana kadar verilen destek çok güzeldi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Güzel bir galibiyet elde ettik. Bizim maçımız kadar İzlanda-Fransa da önemliydi. Bugünler bizim için çok önemli günler. Eğer bir nebze olsun, Türk milletini biraz sevindirdiysek ne mutlu bize. Daha 3 maçımız var. Fransa ile pazartesi liderlik maçına çıkacağız. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi, stadı dolduran taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Maçları İstanbul’a getirdiğimiz için mutluyuz. Şu ana kadar verilen destek çok güzeldi.