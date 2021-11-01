Bursaspor , Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Bitci Timsah Park'ta oynanan maçı Kerem Şen ve İsmail Yüksek'in golleriyle kazanan Bursaspor, puanını 14'e yükseltti. Özcan Bizati yönetiminde çıktığı 4. maçta 3. galibiyetini alan Yeşil Beyazlılar, 7. sıraya yerleşti ve Play-Off hatına göz kırptı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Keçiörengücü ise kötü gidişatı durduramadı. Bu sezon 7. mağlubiyetini alan Başkent ekibi, 7 puanla 18. sırada kaldı.

Özcan Bizati geldi, yükseliş başladı

Sezona Mustafa Er ile başlayan, ardından takımı Fatih Tekke'ye emanet eden Bursaspor, 6. haftada 0-0'lık Tuzlaspor beraberliği sonrası bir kez daha hoca değişikliğine gitti. Fatih Tekke ile yollarını ayıran Bursa ekibi, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde dikkat çeken bir performans sergileyen Özcan Bizati ile anlaştı. Bizati yönetimindeki ilk maçında Ankaragücü'ne 4-0 kaybeden Bursaspor, sonrasında ise büyük bir çıkış yakaladı.

Boluspor'u 3-1, Balıkesirspor ve Keçiörengücü'nü 2-0'la geçen Timsah, 3 maçlık seri ile Play-Off hattıyla arasındaki farkı 3'e indirdi. İlk 6 hafta 5 toplayabilen Bursaspor, Bizati yönetiminde 4 maçta 9 puan toplamayı başardı.

STAT: Bitci Timsah

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı

BURSASPOR: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Capan, Zalazar, Mert Yılmaz, Burak Altıparmak (Dk. 73 Aykut Akgün), Bruno (Dk. 84 Emirhan Aydoğan), İsmail Yüksek, Kerem Şen (Dk. 84 Hasan Ayaroğlu), Alasgarov (Dk. 73 Acolatse), Matavz (Dk. 55 Batuhan Kör)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Fatih Solmaz, Mehmet Dingil, Ogün Bayrak (Dk. 46 Abdulkadir Korkut), Pulala (Dk. 55 Djibrilla), Uğur Utlu (Dk. 46 Taşkın Çalış), Olawoyin, Vusal İsgandarli (Dk. 74 Talha Yünkuş), Hamza Gür, Eze

GOLLER: Dk. 5 Kerem Şen, Dk. 35 İsmail Yüksek (Bursaspor)

SARI KARTLAR: İsmail Yüksek (Bursaspor) - Vusal İsgandarli (Ankara Keçiörengücü)