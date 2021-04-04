Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, maçın zor geçeceğinin bilincinde sahaya çıktıklarını ifade ederken, "İstediğimiz maçı oynamamız gerekiyordu. Alanyaspor'un belirli bir formatı vardı ve sezon başından beri çok iyi mücadele etti. Alanyaspor'un büyük rakiplere karşı da başarılı bir oyun formatı vardı. Biz de o formata oynamamız gerekiyordu. Alanyaspor'u bizim kuvvetli olduğumuz yöne çekmemiz gerekiyordu ve bugün onu başardık. Puanlara yeni başladık daha fazla puana ihtiyacımız var" diye konuştu.



