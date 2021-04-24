Özcan Bizati: Mücadeleye devam etmemiz gerekiyor

Karşılaşamadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bizati, "İyi bir maç oynamamız ve her şeyden önce 3 puan gerekiyordu. Bazen iyi oynamadan da 3 puan almak gerekiyordu. Onun bilincindeydik. Kötü oynadık anlamında söylemiyorum bunu. Maçın gerekliklerini yerine getirdik. İyi çıkışlar yaptık. İyi mücadele ettik." diye konuştu.

Oyuncularının üst düzey mücadele ettiğini anlatan Bizati, "Bizim mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Sadece bir 3 puan aldık. Önümüzdeki maçta da puan ya da puanlar almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AA