Özcan Bizati: Konuşmanın değil iş yapmanın zamanı

TFF 1. Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'ne 4-0 mağlup olan Bursaspor 'un Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Konuşmanın değil iş yapmanın zamanı." dedi.

Bizati, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın güveninin düşük olduğunu söyledi.

Fiziksel olarak yetersiz olduklarını aktaran Bizati, şunları kaydetti:

"Taktiksel olarak eksiklerimiz ortaya çıktı. Özellikle öne çıkmaya çalıştığımız pozisyonlarda rakibe yakın oynamamaktan, doğru pozisyon alamamaktan, doğru cevap verememekten rakibin hızlı hücumlarına cevap veremedik. Eksik yakalandığımız pozisyonlar oldu. Bunun üzerine bireysel hatalarda eklenince, mağlup olduk. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Konuşmanın değil iş yapmanın zamanı. Bu takıma güven kazandırmak gerekiyor. Güven eksikliğimiz düşüktü. Takımın kendisine güvenmesi gerekiyor."

AA