Özcan Bizati: Buradan puan almamız gerekiyordu

Süper Lig'in 38. haftasında Hatayspor'a konuk olan Gençlerbirliği, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve 35 puanla 20. sırada kaldı. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, 90 dakikayı maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi.

Maça iyi başlamadıklarını hatalar yaptıklarını söyleyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, basın toplantısındaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Maça iyi başlamadık, daha iyi başlamamız gerekiyordu. Bu gün çok geniş alanda oynadık. Geniş alanda oynanmaması gereken maçlardan bir tanesiydi bu. Onun sonucunda da zaten ilk golü yedikten sonra takım oyununu daraltamadık. Daraltmayınca da istediğimiz oyunu oynayamadık. Buradan puan almamız gerekiyordu, puanlar almamız gerekiyordu. Hatalar yaptık, o hatalardan çok hızlı bir şekilde dönüş yapmamız gerekiyor. Önümüzde dört maç var, dört maçta da gerekli puanları toplamak istiyoruz.”

DHA



