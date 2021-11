Özcan Bizati: Biz her maça kazanmak için çıkacağız!

Spor Toto 1. Lig’in 11. hafta maçında Ankara Keçiörengücü’nü 2-0 mağlup eden Bursaspor ’da teknik direktörü Özcan Bizati, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bizati, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının artık takımın bir parçası olduğunun farkına vardıklarını dile getirdi.

Bunu ortaya koydukları sürece taraftarları sevindirmeye devam edeceklerini belirten Bizati, şöyle konuştu:

"Oyunda çıkışlarla ilgili problemler var. Onları çözmemiz gerekiyor. Hedefe gidilen maçlarda çıkışların çok iyi olması gerekiyor. Kazandığımız için mutluyuz. Bursaspor demek, Bursa demek bunun farkındayız. Biz daha kulvara yeni girdik. Basa basa gitmemiz gerekiyor. Önümüzdeki Kocaeli maçı önemli, her maç önemli. Her maçtan olduğu gibi Kocaeli maçında da 3 puan var. Alırız, alamayız bunu telafi edebiliriz. Biz her maça kazanmak için çıkacağız." (AA)