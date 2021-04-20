Özcan Bizati: 6 maçlık sürecimiz var!

Süper Lig'in 36. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Gençlerbirliği, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarısı ve ikinci yarısı farklı oyunların oynandığı bir maçtı. İlk yarıda da çok az pozisyon verdik ama Henrique'nin golüne engel olamadık. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle oyunu kendi lehimize değiştirme fikrimiz vardı. Bu değişiklikler tuttu. İyi oynadığımızı da düşünüyorum. 6 maçlık sürecimiz var. Bu süreci iyi değerlendiren takımlar ligde kalacak. En azından gelecek yılın tohumlarını daha iyi ekmiş olacak"