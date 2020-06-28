Milli futbolcularımız Ozan Kabak ile Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke 04, Almanya Ligi'ni mağlubiyetlerle kapattı. Son 15 maçında galibiyete hasret kalan Mavi-Beyazlılar dün de Bundesliga son hafta maçında Freiburg'a 4-0'lık farklı skorla boyun eğdi. Son olarak 17 Ocak 2020'de Mönchengladbach'I 2-0 deviren Schalke sezonu 39 puanla 12. sırada tamamladı.