Ozan Türker’den Dünya 3.’lüğü

Techno 293 Plus Erkekler kategorisinde Ozan Türker Dünya 3.’lüğünü elde etti.

18 ülkenin mücadele ettiği Techno 293 Plus Erkekler kategorisinde Ozan Türker ( Fenerbahçe Doğuş Yelken) 13 yarış sonunda elde ettiği 35 net puanla 3. olarak bronz madalya kazandı. Techno 293 Plus Kadınlar kategorisinde ise Merve Vatan (İÇDAŞ Spor Kulübü) 17 ülke sporcusu arasında 8. oldu.

420 Erkekler-Karışık kategorisinde 22 ülkeden yarışan ekipler arasında Can Ertürk- Ali Beren Adamcıl ( Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi) ikilisi yarışları 4. sırada tamamlarken 420 Kadınlar kategorisinde 19 ülkeden ekip arasından Derin Acal - Nehir Güzeltuna (Fenerbahçe Doğuş Yelken) ikilisi 11. sırada yer aldı.

ILCA 6 Kadınlar kategorisinde 46 Ülkeden yelkenci mücadele ederken Milli Sporcularımızdan Zülal Alev Erkan (Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü) 5.’liği elde etti. Umut Eyriparmak ( Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) ILCA 6 Erkekler kategorisinde 50 ülkeden yarışan yelkenciler arasında 6. sırada yer aldı.

Derin Atakan (Urla Deniz Spor Kulübü) 10 ülke sporcusunun yarıştığı Formula Kite Kadınlar kategorisinde 4.’lüğü elde ederken, Formula Kite Erkekler kategorisinde Derin Cem Baba (AKUT Spor Kulübü) 16 ülkeden sporcu arasında şampiyonayı 11. sırada tamamladı.

Ülke sıralamasında ise Türkiye 6. oldu. Birinci sırada Fransa, ikinci sırada İspanya ve üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.

İHA