Ozan Tufan’ın sağ kanat kâbusu

Ligin ikinci devresindeki ilk maçında Gaziantep’in konuğu olan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, sahaya sürdüğü ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle dikkatleri üzerine çekti.

İlk yarının sonlarında performansının zirvesine çıkan ve orta alanda harikalar yaratan Ozan, Emre Belözoğlu’nun ilk 11’de olmadığı 3-1 kazanılan Beşiktaş derbisi ile deplasmanda 2-1 kazanılan Rizespor mücadelesinde takımın yıldızları arasındaydı.