Ozan Tufan’ın sağ kanat kâbusu
Ersun Yanal, Luiz Gustavo ile orta sahada oldukça etkili olan Ozan Tufan'ı kaptan Emre'ye yer açmak için Antep’te sağ kanatta oynattı. Deneyimli hoca, bu kararıyla orta alanın gücünü düşürse de milli futbolcu, maçın fişini çeken Muriç’in golünde asisti yapan isim oldu.
Ligin ikinci devresindeki ilk maçında Gaziantep’in konuğu olan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, sahaya sürdüğü ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle dikkatleri üzerine çekti.
İlk yarının sonlarında performansının zirvesine çıkan ve orta alanda harikalar yaratan Ozan, Emre Belözoğlu’nun ilk 11’de olmadığı 3-1 kazanılan Beşiktaş derbisi ile deplasmanda 2-1 kazanılan Rizespor mücadelesinde takımın yıldızları arasındaydı.