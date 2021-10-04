Milli oyuncularımızdan Ozan Tufan'ın da formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da menajeri Xisco Munoz ile yollar ayrılmıştı. Xisco Munoz'un yerine ise en güçlü aday olarak gösterilen Claudio Ranieri ile anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Sky Sports, Watford'un Claudio Ranieri'ye yaptığı teklifin İtalyan teknik adam tarafından kabul edildiğini aktardı. Daily Mail'in kulübe yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre sözleşmenin 2022-23 sezonun sonuna kadar olması bekleniyor.

Claudio Ranieri, Premier Lig'de 2015-16 sezonunda Leicester City'yi şampiyonluğa taşıyarak unutulmaz bir başarıya imza atmıştı.