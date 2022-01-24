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Ozan Tufan'dan müjdeli haber

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderdiği Ozan Tufan'dan müjdeli haber geldi.

24 Ocak 2022, Pazartesi 09:14 Son Güncelleme:
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Ozan Tufan'dan müjdeli haber

Şu sıralar İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan'dan müjdeli bir haber geldi. Mart 2021 yılında Rojin Haspolatlı ile dünyaevine giren tecrübeli futbolcu baba oldu. Tufan çiftinin Aren Kuzey adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. 

Ozan Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

Hoşgeldin canım oğlum. Hoşgeldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz.

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