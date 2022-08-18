Fenerbahçe 'den ayrılarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibine transfer olan ve sezona iyi bir başlangıç yapan Milli futbolcu Ozan Tufan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

West Bromwich Albion ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarına demeçler veren bulunan Ozan Tufan, giderek yeni takımına adapte olduğunu belirterek, "Burada oynanan maçlara giderek alışıyorum. Championship oldukça hızlı bir lig. Kendime güveniyorum ve özgüvenim var. Daha fazlasını elde etmek istiyorum. Şimdiye kadarki dört maç her şeyin başlangıcıydı. Daha fazlasını başaracağımızı umuyorum." dedi.

"Burada çok mutluyum"

Hull City'de çok mutlu olduğunu söyleyen Ozan Tufan, "Türkiye ile burayı kıyasladığımda çok fark var. Burada çok mutluyum. Takımda hepimiz bir aradayız, saha dışında da birlikte vakit geçirmek için bazı imkanlarımız oluyor. Gittikçe daha iyi oluyor. Londra'da Watford için oynamıştım. Hull daha küçük bir şehir, burası çok arkadaş canlısı ve çok mutluyum. Buraya uyum sağlamamda bana yardımcı olan kişi Lewie Coyle. Beni yemeğe çağırıyor ve etkinliklere gidiyoruz. Bundan çok mutluyum ve ayrıca minnettarım." şeklinde konuştu.

Yoğun maç temposu

Yoğun maç temposu hakkında ise Milli futbolcu, "Şu anda benim için dinlenmek çok önemli. Üç günde bir maç oynuyoruz. Bu çok zor. evde istirahat ediyorum. Bu benim için çok önemli. Burada Championship'te 90 dakika yüksek tempoda oynuyoruz. Üç günde bir o maçları oynamak çok zor."

Acun Ilıcalı'nın transferde rolü

Takımın sahibi Acun Ilıcalı'nın transferindeki etkisi hakkında ise 27 yaşındaki futbolcu, "Acun Ilıcalı'nın buraya gelmemde büyük bir rolü var. Bana kendi hayallerinden ve Premier Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini anlattı. Bu benim de hayalimdi. Bu yüzden buraya geldim." ifadelerini kullandı.

"Oynadığım pozisyon önemli değil"

Oynadığı pozisyonun kendisi için önemli olmadığını da dile getiren Ozan Tufan, "Bana göre oynadığım pozisyon önemli değil. Bu teknik direktörüme kalmış bir karar. Takıma değer kattığım sürece benim için en önemli şey bu." açıklamasını yaptı.

2 gollü başlangıç

Ozan Tufan İngiltere'deki Hull City kariyerine oldukça başartılı bir giriş yaptı. Shota Arveladze'nin takımı Hull City'de çıktığı 5 resmi maçta ikinci golünü kaydeden Ozan, İngiliz taraftarlardan da övgü topladı. Ligin ilk haftasında Bristol City karşısında penaltıdan fileleri havalandıran Milli futbolcu, Burnley maçında da fileleri havalandırarak Hull City kariyerindeki 2. golüne imza atmayı başarmıştı.

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