Sezon başında Fenerbahçe 'den Premier Lig ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, yeni takımının Youtube hesabına samimi açıklamalarda bulundu. Okul takımında oynarken keşfedildiğini belirten Ozan, " Bursaspor 'a transfer oldum ve sonra da Fenerbahçe'ye gittim. Şimdi Watford forması giyiyorum. Bursaspor'un bana kattıklarına paha biçemem. Fenerbahçe'de ise hiçbir yerde görmediğim sevgiyi gördüm. Kariyerimin en güzel yılları Fenerbahçe'de geçti. 7 yıl şampiyon olamadık ama en güzel anılarım Fenerbahçe'deydi. Çok zor günler de yaşadık ama sonuçta artık buradayım." dedi.

'Pogba'dan iyi, şundan iyi, bundan iyi...' dediler'

Ozan Tufan, Pogba ile kıyaslanması hakkında ise şöyle konuştu: "Pogba çok büyük bir oyuncu ve çok büyük bir karakter. Benim için Türkiye'de attığım gollerden sonra 'Pogba'dan iyi, şundan iyi, bundan iyi..." dediler. Türkiye'de böyle bir akım var ve beni de böyle ödüllendiriyorlardı. "Ne mutlu Pogba gibi bir oyuncuyla aynı seviyede olduğumu söylüyorlar."

'Kendimden uzaktan bir gol bekliyorum'

Ozan, uzaktan attığı gollerin hatırlatılması üzerine ise "Xisco antrenmanda sürekli 'Şut çek' diyor. Ben de oynadığım ilk maçta bile kendimden uzaktan bir gol bekliyorum. Kendime güveniyorum" sözlerini kullandı.

'En çok Çağlar sevindi'

Çağlar Söyüncü ile çok yakın arkadaş olduklarını dile getiren Ozan, "Premier Lig'e geldiğim için en çok Çağlar sevindi. Yıllar önce ikimizin de günün birinde Premier Lig'de oynayacağından bahsederdik. İkimizin de izninde buluşup kahve içmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.