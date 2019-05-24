Bursaspor'daki görkemli dönemi sonrası Fenerbahçe'ye ses getiren bir şekilde transfer olan Ozan Tufan, eski günlerine geri dönmek üzere.

Fenerbahçe çatısı altındaki tatsız günlerinin ardından sezonun ikinci yarısını Alanyaspor'da geçiren Ozan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde tekrar milli takıma girmeyi başardı.

Şenol Güneş'in duyurduğu resmi kadroda kendisine yer bulan Ozan, kişisel instagram hesabından Sergen Yalçın ile fotoğrafını paylaşıp, "Hatırlattı" ifadesini kullandı.

Genç oyuncu bu paylaşımı sonrası olumlu yorumlar aldı.

Ozan'ın, sezonun ikinci yarısındaki başarılı çıkışı sonrası Fenerbahçe'nin gelecek sezonundaki önemli orta saha alternatiflerinden birisi olması bekleniyor.

Genç yıldız bu sezon Alanyaspor'la 17'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 resmi maçta görev almıştı.