2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'ya 6-1 kaybeden A Milli Takım 'da Ozan Tufan, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Alınan ağır mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını vurgulayan Ozan, '' kolay olmayacak ama bunu unutup kilit maç Norveç maçına odaklanmamız lazım.'' dedi ve ekledi:

'Unutmak kolay olmayacak'

"Söylenecek çok da bir şey yok aslında. Ağır bir mağlubiyet. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk. Bu mağlubiyette benim de sorumluluğum var. Kimsenin üzerine yıkamayız. İsim vermeden ilerlemek istiyorum. Bu takım çok büyük şeyler başardı. Bugün özelinde konuşursak çok üzücü bir şey oldu. Bunu hemen unutmamız lazım. Unutmak kolay olmayacak ama bunu unutup kilit maç Norveç maçına odaklanmamız lazım.''

'Avrupa Şampiyonası'nın hala etkisi altındayız'

''Bu takımın daha başaracağı çok şey var. Şahsi fikrim kötü Avrupa Şampiyonası'nın hala etkisi altındayız. Kötü bir skor. Özür diliyoruz. Burada tek kişi, 3 kişi, 5 kişi üzerinden gitmemek gerekiyor. Bütün sorumluluk takıma, herkese aittir."







