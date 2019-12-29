Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu, Başkan Ali Koç ve yöneticilerle yaptığı görüşmeler sonrası önce prensip anlaşması sağladı ardından 2020'ye sayılı günler kala resmi imzayı attı.

Ozan Tufan'ın takımda kalmaya devam etmesinde Tuncay Şanlı örneği dikkatlerden kaçmadı. 2007'de benzer pozisyonda olan ve sarı-lacivertliler için sevilen bir isim konumundaki Tuncay Şanlı, sözleşmesini tamamlayarak, yeni sözleşme teklifini reddetmişti. O dönem takımın kaptanlarından olan Tuncay, Premier Lig'de orta sıra takımlardan Middlesborough'ya giderek Avrupa kariyerinde istediği adımları da atamamıştı.

2007'de kulüpte asbaşkanlık yapan Ali Koç, her zaman bu örneği iyi bildiği için Ozan Tufan'ın kariyerinde de aynı hataların olmasını istemedi. Ozan'ın Avrupa çapında iyi kulüplerde oynayabileceğini Ali Koç, sözleşmesini yenileyip gitmesinin daha doğru olacağını düşündü.

Ayrıca Emre Belözoğlu sonrası takımın kaptanı olma şansını da elde eden Ozan'ın artık sarı-lacivertlilerde özdeşleşmesi ve bir efsane olarak kulübe para kazandırma şansını her fırsatta dile getirdi. Böylelikle 12 yıl önce Tuncay Şanlı'da yaşanan üzüntü Ozan Tufan'da olmadı. (Skorer)