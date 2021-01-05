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Ozan Tufan'a Premier Lig'den iki talip

Fenerbahçe'de son dönemde gözde isimlerden biri olan Ozan Tufan'ın adı transfer döneminde Premier Lig takımları ile anılıyor. Hem A Milli Takımda hem de Fenerbahçe'de değişmez isimlerden biri olan ve 4 golle takımının en golcüsü olan Ozan Tufan için iki İngiliz kulübü girişimde bulundu

05 Ocak 2021, Salı 23:58 Son Güncelleme:
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Ozan Tufan'a Premier Lig'den iki talip

Fenerbahçe'de son dönemde gözde isimlerden biri olan Ozan Tufan'ın adı Premier Lig takımları ile anılıyor. TRT Spor'un haberine göre A Milli Takım ve Fenerbahçe'de değişmez isimlerden biri olan Ozan Tufan için iki İngiliz kulübü girişimde bulundu

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve West Bromwich Albion'ın Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladığı öğrenildi.


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