Ozan Tufan'a Premier Lig'den iki talip
Fenerbahçe'de son dönemde gözde isimlerden biri olan Ozan Tufan'ın adı transfer döneminde Premier Lig takımları ile anılıyor. Hem A Milli Takımda hem de Fenerbahçe'de değişmez isimlerden biri olan ve 4 golle takımının en golcüsü olan Ozan Tufan için iki İngiliz kulübü girişimde bulundu
Fenerbahçe'de son dönemde gözde isimlerden biri olan Ozan Tufan'ın adı Premier Lig takımları ile anılıyor. TRT Spor'un haberine göre A Milli Takım ve Fenerbahçe'de değişmez isimlerden biri olan Ozan Tufan için iki İngiliz kulübü girişimde bulundu
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve West Bromwich Albion'ın Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladığı öğrenildi.