Fenerbahçe'de son dönemde gözde isimlerden biri olan Ozan Tufan'ın adı Premier Lig takımları ile anılıyor. TRT Spor'un haberine göre A Milli Takım ve Fenerbahçe'de değişmez isimlerden biri olan Ozan Tufan için iki İngiliz kulübü girişimde bulundu

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve West Bromwich Albion'ın Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladığı öğrenildi.



