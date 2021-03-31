Milli futbolcu Ozan Turan son maçlarda hem Fenerbahçe hem de milli takımda attığı birbirinden güzel gollerle adından söz ettiriyor.

Birçok Avrupa devinin listesinde bulunan 26 yaşındaki futbolcu için transfer iddiaları gündem olmaya devam ediyor. Son olarak The Sun Ozan Tufan'a İngiliz devi Liverpool'un ilgili olduğunu manşetlerine taşıdı. Özellikle Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un yıldız futbolcuyu takımda görmek istediği vurgulanırken Alman çalıştırıcının Letonya maçında Ozan'ı izlettirdiği ileri sürüldü.

Öte yandan Liverpool'un Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan için 13 milyon sterlin'i gözden çıkarması gerektiği bahsedildi. Türkiye'nin Norveç karşısında 3-0 kazandığı maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Ozan, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 Süper Lig maçında 5 gole imza attı.

Premier Lig hayali

Ozan Tufan geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında Premier Lig'de oynama hayali olduğundan bahsetmişti. 26 yaşındaki futbolcu, Liverpool'a transferinin gerçekleşmesi halinde bir diğer milli yıldızımız Ozan Kabak ile takım arkadaşı olacak.





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