Fenerbahçe 'de Ozan Tufan dönemi resmen sona eriyor... Vitor Pereira ile birlikte beklediği süreleri alamayan Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'a transfer oluyor. Fenerbahçe ile Watford kulübü, 26 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaştı.

İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, Watford'un ligde kalması halinde sene sonunda 7.5 milyon euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

26 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek resmi sözleşme imza atması bekleniyor. Transfer görüşmelerinde bulunan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son antrenmanına katılmamıştı.









Ozan Tufan'ın hayali Premier Lig

Ozan Tufan, A Milli Takım kampında yaptığı açıklamada Premier Lig'de oynamak istediğini bu sözlerle ifade etmişti:

"Tabii ki her futbolcunun hayali gibi benimki de yurt dışında kendimi gösterebilmek, oralarda ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim lig İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir."

Aziz Yıldırım detayı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 25 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında mevcut yönetime eleştiriler getirirken Ozan Tufan'ın bu sezon satılacağını açıklamıştı.

Yıldırım, "Şimdi Ozan Tufan'ı satacaklar. Gidip borcu kapatacaklar. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray 'dan daha iyi durumdayız. Enkaz edebiyatı yapmayın! Sen bu parayı yedin... Sonra, 'bana borç bıraktılar' diyorsun." sözleriyle Ali Koç yönetimine yüklenmişti.

Hürriyet







