Ay-Yıldızlılar'da her oyuncumuz, ortaya koyduğu performansla hem Hollanda hem de Norveç galibiyetlerine büyük katkıda bulundu. Her futbolcumuz kadar kaleci Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan da, harika futbollarıyla ilk iki maçın dikkat çeken isimleri oldu. Mert Günok'tan Milli Takım kalesini almayı başaran Uğurcan, 4-2 kazandığımız Hollanda mücadelesinde enfes kurtarışlarını, Depay'ın penaltısında gole izin vermeyerek taçlandırdı. Norveç önünde de formunu sürdüren Uğurcan'ın, bundan sonra kaleyi başka bir isme vermesine zor gözüyle bakılıyor. Diğer taraftan Fenerbahçe'de son dönemde forma şansı bulamayan Ozan, Portakallar'a karşı çok iyi mücadele etti ve Norveç maçına damgasını vurdu.

Maçın adamıydı...

Ozan, attığı iki harika golle, maçın adamıydı. Hem Ozan hem de Uğurcan'ı, Malaga'daki mücadelede İngiltere Premier Ligi'nin son şampiyonu Liverpool'un teknik ekibinden tribünde izleyenlerin olduğu bildirilmişti. Yetkililerin, iki yıldızımızın performanslarından çok etkilendikleri gelen haberler arasında yer alıyor. Bundan sonraki maçlarda Ozan ve Uğurcan'ın yanı sıra her oyuncumuzun daha dikkatli şekilde takip edileceğine de kesin gözüyle bakılıyor.



