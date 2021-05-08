Ozan Tufan ve çiçeği burnunda eşi Rojin Haspolatlı yeni evlerine taşınmak için gün sayıyor. Mart ayında evlenen çift, evin tadilatı yetişmediği için bir süre beklemek zorunda kalmıştı.

Evi baştan sona kendi zevklerine göre dekore eden çift, yuvalarına taşınmaya hazırlanıyor. Beykoz'a bağlı Acarkent'te bulunan evin değeri ise 12 milyon lira.

Ozan Tufan, 31 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda yapılan törenle nişanlısı Rojin Haspolat ile dünyaevine girmişti. Ozan'ın futbol hayatındaki başarısında Rojin Haspolatlı'nın önemli etkisinin olduğu da iddia edilmişti.