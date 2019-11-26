Ozan Tufan ve Altay Bayındır'da sorun yok

Sarı-Lacivertliler’de Yeni Malatya maçında Ozan Tufan ve Altay Bayındır, aldıkları ciddi darbelerle korkuttu.

26 Kasım 2019, Salı 05:56
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Ozan Tufan ve Altay Bayındır'da sorun yok

Sarı-Lacivertliler’de Yeni Malatya maçında Ozan Tufan ve Altay Bayındır, aldıkları ciddi darbelerle korkuttu.

Ozan’ın sol ayak bileği, rakibin yaptığı sert müdahale sonrası büyük oranda şişti. Altay’ın ise sol bacağında, Jahovic’in kramponuyla basması sonrası kesikler oluştu. Dün her iki oyuncu da muayeneden geçirildi.

Hem Ozan’ın hem de Altay’ın ciddi bir sorunu olmadığı tespit edildi ve teknik heyet rahat bir nefes aldı. Her iki futbolcunun da cumartesi günkü Göztepe mücadelesinde oynayabilecekleri öğrenildi.

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