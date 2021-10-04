Ozan Tufan: Şenol Hoca'yı suçlamamak lazım. Sorumlusu biziz
A Milli Takım oyuncusu Ozan Tufan Norveç ve Letonya ile oynayacakları maçlar öncesinde açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş ile ilgili görüşlerini de belirten Ozan "Şenol Hoca'yı suçlamamak lazım. Sorumlusu biziz" diye konuştu.
A Millî Takımımız Norveç ve Letonya ile oynayacakları maçlar öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. İngiltere'nin Watford kulübünde forma giyen Ozan Tufan idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Şenol hocayı suçlamamak gerekiyor"
"Stefan Kuntz öncelikle mental olarak yaklaştı bize. Disiplini ön planda tutmak istiyor. Şenol hocayı suçlamamak gerekiyor. Sahada futbol oynayan bizleriz. Bir sorumlusu varsa hepimiziz."
Haaland ve Sörloth açıklaması
Norveç maçıyla ilgili olarak Ozan Tufan, "Takım olarak Haaland, Sörloth gibi isimler oynadığında daha çok motive oluyoruz. Eksik olmalarının da bizim için artısı var ama onlar oynasa da en iyi şekilde mücadele edecektik." şeklinde konuştu.