A Millî Takımımız Norveç ve Letonya ile oynayacakları maçlar öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. İngiltere'nin Watford kulübünde forma giyen Ozan Tufan idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Şenol hocayı suçlamamak gerekiyor"

"Stefan Kuntz öncelikle mental olarak yaklaştı bize. Disiplini ön planda tutmak istiyor. Şenol hocayı suçlamamak gerekiyor. Sahada futbol oynayan bizleriz. Bir sorumlusu varsa hepimiziz."

Haaland ve Sörloth açıklaması

Norveç maçıyla ilgili olarak Ozan Tufan, "Takım olarak Haaland, Sörloth gibi isimler oynadığında daha çok motive oluyoruz. Eksik olmalarının da bizim için artısı var ama onlar oynasa da en iyi şekilde mücadele edecektik." şeklinde konuştu.